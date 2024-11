Sécurité des supporters israéliens : Premier entretien entre les ministres des Affaires étrangères français et israélien

Le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, s'est entretenu ce jeudi pour la première fois avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, à quelques heures du match amical France-Israël à Paris. Le ministre français a assuré que d'importantes mesures de sécurité ont été déployées pour protéger les participants et les supporters, notamment un renforcement massif des forces de l'ordre. Il a également annoncé la présence du Président Macron, du Premier ministre Barnier et la sienne au match, condamnant fermement les récentes agressions de supporters israéliens à Amsterdam et la montée préoccupante de l'antisémitisme.

Concernant la situation au Liban, Sa'ar a évoqué des avancées dans les négociations pour permettre le retour sécurisé des résidents du nord d'Israël. Il a cependant insisté sur l'importance non seulement de conclure un accord, mais aussi de garantir son application concrète, notamment en empêchant le Hezbollah de se réimplanter à la frontière et de se réarmer via la Syrie. Le ministre israélien a souligné le rôle crucial de la communauté internationale pour que le Liban retrouve sa souveraineté face à l'influence iranienne.

AFP/ANWAR AMROl

Sur le dossier iranien, Barrot a indiqué que la France préparait une résolution pour la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, exigeant un rapport détaillé sur les violations iraniennes de ses engagements nucléaires. Sa'ar a plaidé pour une action immédiate et ferme, alertant sur les voix en Iran appelant au développement d'armes nucléaires, qu'il considère comme la principale menace pour la sécurité d'Israël et du Moyen-Orient.

Concernant Gaza, le ministre israélien a réaffirmé qu'Israël n'accepterait pas de cessez-le-feu sans la libération des otages. Il s'est également opposé à toute reconnaissance unilatérale d'un État palestinien et aux actions dans les forums internationaux visant à porter atteinte au droit d'Israël à l'autodéfense.