"Sinwar n'est pas prêt à négocier de bonne foi, en particulier après le meurtre de six otages" (Maison Blanche)

Les tensions entre Israël et le Hezbollah s'intensifient à la frontière libanaise, tandis que les négociations pour une trêve à Gaza semblent dans l'impasse. Dans ce contexte tendu, la Maison Blanche appelle à une solution diplomatique pour éviter une escalade régionale. John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a pointé du doigt le Hamas pour l'échec des pourparlers visant à obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. Lors d'une interview sur ABC, Kirby a déclaré : "Il semble que M. Sinwar ne soit pas du tout prêt à négocier de bonne foi, surtout après avoir exécuté six otages dans un tunnel." Cette déclaration fait suite à la découverte par Tsahal des corps de six otages dans un tunnel à Rafah, au sud de Gaza, au début du mois.

Face à l'escalade des tensions à la frontière israélo-libanaise, Kirby a souligné que les États-Unis communiquaient directement avec leurs homologues israéliens pour éviter une escalade militaire régionale. "Les tensions sont beaucoup plus élevées maintenant qu'il y a quelques jours", a-t-il noté, tout en affirmant : "Nous pensons qu'il y a encore du temps et de l'espace pour une solution diplomatique, et c'est ce sur quoi nous travaillons."

Kirby a averti qu'une guerre en escalade "ne serait certainement pas dans le meilleur intérêt de toutes ces personnes que le Premier ministre Netanyahou dit vouloir renvoyer chez elles."

Les efforts diplomatiques se poursuivent pour éviter une extension du conflit dans la région, alors que la situation reste tendue tant à Gaza qu'à la frontière nord d'Israël.