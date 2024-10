Le plus grand sommet diplomatique jamais organisé en Russie, selon le Kremlin, s'est achevé cette semaine à Kazan avec une position marquée sur le conflit au Moyen-Orient. Réunissant 36 pays, la conférence des BRICS a adopté une déclaration finale sévère envers Israël, tout en passant sous silence les événements du 7 octobre et la question des otages.

Dans leur communiqué, les pays participants ont exprimé leur "profonde préoccupation face à la détérioration de la situation dans les territoires palestiniens occupés", condamnant particulièrement "l'escalade sans précédent de la violence à Gaza et en Cisjordanie résultant de l'offensive militaire israélienne". Ils dénoncent les pertes civiles, les déplacements forcés et la destruction d'infrastructures.

Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre les risques d'embrasement régional, soulignant que les tensions entre l'Iran et Israël placent le Moyen-Orient au bord d'une guerre. Concernant le Liban, les BRICS ont uniquement condamné les "attaques israéliennes sur les zones résidentielles", sans mentionner les actions du Hezbollah. Ce sommet marque également un échec des efforts américains visant à isoler la Russie sur la scène internationale. Plusieurs pays, dont la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie, ont déjà déposé leur candidature pour rejoindre l'organisation. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a également exprimé son souhait d'intégrer les BRICS. La présence du Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour la première fois en Russie depuis plus de deux ans, a constitué un "moment fort" du sommet, malgré les critiques de l'Ukraine qualifiant cette visite de "mauvais choix".