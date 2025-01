Sondage : 1 adulte sur 5 en France n'est pas sûr d'avoir entendu parler de la Shoah

À l'approche de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, un vaste sondage réalisé par la Claims Conference en collaboration avec Yad Vashem révèle que la majorité des personnes interrogées estime qu'un événement similaire à la Shoah pourrait se reproduire contre le peuple juif. L'enquête, menée dans huit pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, Autriche, Allemagne, Pologne, Hongrie et Roumanie), met en lumière une inquiétante méconnaissance des faits historiques, particulièrement prononcée chez les jeunes générations.

https://x.com/i/web/status/1882297436502208652 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Aux États-Unis, 76% des adultes interrogés pensent qu'un génocide comparable pourrait se reproduire aujourd'hui. Ce sentiment est partagé au Royaume-Uni (69%), en France (63%), en Autriche (62%), en Allemagne (61%), en Pologne (54%), en Hongrie (52%) et en Roumanie (44%). Les lacunes sont particulièrement frappantes concernant les camps de concentration : 48% des Américains sont incapables d'en nommer un seul. En France, un adulte sur cinq n'est pas certain d'avoir entendu parler de l'Holocauste avant de participer à l'enquête.

L'étude met également en évidence une tendance inquiétante chez les jeunes adultes, plus enclins à croire que le nombre de victimes juives a été exagéré.

La Claims Conference, organisation à but non lucratif créée en 1951 par 23 organisations juives internationales, œuvre pour la restitution des biens juifs volés pendant la Shoah et la compensation matérielle des survivants à travers le monde.

Point encourageant : une large majorité des sondés soutient le renforcement de l'éducation sur l'Holocauste dans les établissements scolaires.