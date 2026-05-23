SpaceX lance la version la plus puissante de Starship lors d’un nouveau vol d’essai

SpaceX a lancé vendredi une nouvelle version de sa gigantesque fusée Starship depuis sa base de Starbase, dans le sud du Texas. Il s’agit de la fusée la plus grande et la plus puissante jamais développée par l’entreprise d’Elon Musk.

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Ce vol d’essai marque une étape importante pour SpaceX et pour la NASA, qui compte utiliser Starship pour ses futures missions vers la Lune dans le cadre du programme Artemis.

La fusée transportait 20 satellites Starlink factices, utilisés uniquement pour tester leur déploiement pendant le vol. Ce lancement était particulièrement attendu après plusieurs essais précédents marqués par des explosions spectaculaires en plein ciel.

Cette nouvelle version de Starship, baptisée «V3», est plus haute, plus puissante et équipée de systèmes améliorés. SpaceX a notamment renforcé les moteurs, les systèmes de navigation et les équipements informatiques du vaisseau.

Contrairement à certains essais précédents, l’entreprise n’avait pas prévu de récupérer les différentes parties de la fusée après le lancement. Le premier étage devait retomber dans le golfe du Mexique, tandis que le vaisseau spatial devait finir sa course dans l’océan Indien.

Elon Musk développe Starship avec un objectif ambitieux : envoyer un jour des humains sur Mars. Mais avant cela, la NASA souhaite utiliser la fusée pour ramener des astronautes américains sur la Lune pour la première fois depuis la mission Apollo 17 en 1972.

L’agence spatiale américaine finance d’ailleurs SpaceX à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour développer un appareil capable de faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire.

SpaceX est en concurrence avec Blue Origin, l’entreprise spatiale fondée par Jeff Bezos. Les deux groupes tentent d’être les premiers à fournir le futur module lunaire des missions Artemis.