SpaceX reporte le lancement très attendu de sa dernière fusée Starship

SpaceX a reporté jeudi le lancement très attendu de la dernière version de sa fusée géante Starship, après une tentative marquée par de multiples interruptions du compte à rebours. L’entreprise d’Elon Musk prévoit désormais une nouvelle tentative vendredi, le temps pour ses équipes d’analyser les problèmes techniques apparus dans les dernières minutes avant le décollage.

Le porte-parole de SpaceX, Dan Huot, a expliqué que les ingénieurs n’avaient pas pu résoudre à temps plusieurs difficultés de dernière minute, sans en détailler la nature. « Nouvelle fusée, nouvelle rampe de lancement : nous en apprenons beaucoup sur ces systèmes au fur et à mesure que nous les utilisons pour la première fois, et nous ne sommes tout simplement pas en mesure de résoudre tous ces problèmes dans les dernières secondes avant le lancement », a-t-il déclaré. « Nous allons maintenant prendre le temps de comprendre ce qui nous a fait trébucher avant le lancement, puis nous lancer dans le vol demain », a-t-il ajouté.

Ce vol d’essai est particulièrement stratégique pour SpaceX. Starship doit voler pour la 12e fois, sept mois après son dernier lancement. Haute de 124 mètres, cette nouvelle version est légèrement plus grande que la précédente et doit permettre à l’entreprise de démontrer les améliorations apportées à son lanceur, alors qu’Elon Musk prépare une entrée en Bourse très attendue de SpaceX.

La mission prévue doit durer environ 65 minutes. SpaceX ne compte pas récupérer le propulseur, qui doit retomber dans le golfe du Mexique. L’étage supérieur doit suivre une trajectoire suborbitale, déployer 20 satellites factices ainsi que deux satellites Starlink équipés de caméras, avant d’amerrir dans l’océan Indien.

Les enjeux dépassent largement ce seul test. Une version modifiée de Starship doit servir d’alunisseur à la Nasa dans le cadre du programme Artémis, qui vise à renvoyer des astronautes sur la Lune en 2028, avant la Chine. Pour l’ancien responsable de la Nasa Scott Hubbard, les enjeux sont « énormes » : le partenariat entre Washington et les acteurs privés doit désormais prouver qu’il peut tenir ses promesses. Le défi reste considérable, notamment sur le ravitaillement en propergol en orbite, indispensable aux futures missions lunaires de longue durée.