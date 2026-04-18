Spécial week-end | Entre haine financée et terrorisme : qui alimente la machine anti-israélienne ?

À chaque confrontation impliquant Israël, de grandes capitales occidentales voient surgir des manifestations massives. De Londres aux campus américains, jusqu’aux réseaux sociaux, le phénomène donne l’impression d’un élan spontané. Pourtant, derrière cette mobilisation, se dessine une organisation structurée, portée par une logistique solide, une coordination efficace et des flux financiers conséquents.

Ces mobilisations reposent sur des infrastructures bien rodées : tentes standardisées, assistance juridique aux manifestants arrêtés, campagnes numériques élaborées. Des organisations comme Students for Justice in Palestine (SJP) ou American Muslims for Palestine (AMP) jouent un rôle central, en fournissant des kits de mobilisation et en structurant des réseaux militants formés. L’activisme y prend les traits d’une véritable industrie, où l’idéologie est déployée comme une stratégie de communication.

Une question clé demeure : comment ces réseaux sont-ils financés ? Certains groupes ne disposent pas de statut légal leur permettant de lever des fonds directement. Des structures intermédiaires, telles que WESPAC ou Tides Foundation, servent alors de relais. Des dons transitent par des entités reconnues avant d’être redistribués à des organisations de terrain plus radicales, rendant leur traçabilité complexe et protégeant l’identité des donateurs.

Ce mécanisme révèle une contradiction majeure : une partie des financements provient de grandes fondations occidentales, parfois associées à la promotion des droits humains, comme Open Society ou la fondation Rockefeller. Selon leurs détracteurs, ces fonds contribueraient indirectement à des campagnes de boycott ou de délégitimation d’Israël, voire à des mouvements accusés de justifier certaines violences.

Plus troublant encore, plusieurs rapports et décisions judiciaires en Europe et aux États-Unis ont mis en lumière des liens entre certaines organisations militantes et des groupes classés terroristes, tels que le Hamas ou le Front populaire de libération de la Palestine. Le réseau Samidoun, par exemple, a été désigné comme entité terroriste dans plusieurs pays, accusé de servir de relais financier. D’autres mouvements, comme Within Our Lifetime, sont également pointés du doigt pour leur rhétorique et leurs actions.

Au-delà des slogans, ce paysage révèle une imbrication complexe entre militantisme, financement opaque et enjeux géopolitiques. Pour ses critiques, il ne s’agit plus seulement d’un mouvement de protestation, mais d’un système organisé, où l’antisionisme radical et, parfois, l’antisémitisme, deviennent des instruments politiques dans les sociétés occidentales.