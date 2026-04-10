Spécial week-end | Entrée sur invitation uniquement : les îles secrètes des célébrités au cœur de l’océan

Quand les villas sécurisées de Hollywood ne suffisent plus, certaines des plus grandes célébrités mondiales franchissent un cap supplémentaire : elles s’offrent leur propre île privée. Loin des regards, à l’abri des paparazzis et parfois même sans aucun accès public, ces territoires exclusifs deviennent des refuges ultrasecrets où tout est contrôlé, du moindre visiteur à la gestion de l’espace. Plus qu’un luxe, il s’agit d’un symbole de pouvoir et d’indépendance.

Johnny Depp incarne parfaitement cette tendance. Séduit par les Bahamas lors du tournage de Pirates des Caraïbes, il acquiert en 2004 l’île de Little Hall’s Pond Cay, dans l’archipel d’Exuma. Située dans une zone protégée, l’île est quasiment inaccessible : aucun port public, aucune activité touristique, et des accès strictement limités aux invités autorisés. Depp y a aménagé plusieurs plages privées, chacune portant le nom d’un proche, ainsi que des habitations fonctionnant à l’énergie solaire, renforçant l’autonomie du lieu.

D’autres stars, comme Beyoncé et Jay-Z, sont entourées de rumeurs persistantes concernant l’achat d’une île aux Bahamas, Strangers Cay. Peu développée à l’origine, cette parcelle pourrait devenir un complexe ultra-luxueux, avec marina et contrôle accru de l’espace aérien. L’absence quasi totale d’images publiques alimente le mystère autour de cet éventuel sanctuaire.

Dans un registre différent, Leonardo DiCaprio transforme son île de Blackadore Caye, au Belize, en laboratoire écologique. Son projet vise à créer le premier complexe hôtelier « régénératif », combinant luxe extrême et restauration des écosystèmes. Ici, l’isolement sert autant une vision environnementale qu’un besoin de discrétion.

Certains milliardaires ouvrent partiellement leurs portes, à l’image de Richard Branson avec Necker Island, dans les îles Vierges britanniques. Mais les tarifs, pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars la nuit, réservent de facto l’accès à une élite mondiale. Chefs d’État, artistes et grandes fortunes y trouvent un terrain de jeu exclusif.

Enfin, David Copperfield possède Musha Cay, un ensemble d’îles aux Bahamas accessible uniquement par avion ou yacht privé, tandis que Shakira, aux côtés de Roger Waters et Alejandro Sanz, développe un projet écologique et artistique sur Bonds Cay.

Au-delà du prestige, ces îles offrent un contrôle total : de l’image, des visiteurs, et même du récit personnel. Dans un monde saturé d’exposition, elles incarnent le luxe ultime : disparaître.