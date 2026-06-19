Spécial week-end | Les détroits qui peuvent déclencher une crise mondiale

La récente fermeture du détroit d’Ormuz et ses répercussions sur les marchés de l’énergie ont rappelé à quel point l’économie mondiale dépend de quelques passages maritimes stratégiques. Plus de 90 % du commerce international transite par voie maritime, et une perturbation de l’un de ces « goulots d’étranglement » peut provoquer des conséquences immédiates à l’échelle planétaire.

Parmi les points les plus sensibles figure le détroit de Malacca, entre l’Indonésie, la Malaisie et Singapour. Véritable artère du commerce asiatique, il voit transiter près de 30 % du commerce maritime mondial et constitue une voie essentielle pour l’approvisionnement énergétique de la Chine et du Japon.

Autre passage incontournable : le canal de Panama. Reliant les océans Atlantique et Pacifique, il permet aux navires d’éviter le long contournement de l’Amérique du Sud. Les États-Unis représentent à eux seuls près de 75 % du trafic qui y transite, faisant du canal un enjeu géostratégique majeur.

Entre la mer Noire et la Méditerranée, les détroits du Bosphore et des Dardanelles donnent à la Turquie un levier stratégique considérable. Ces voies sont essentielles pour les exportations russes, ukrainiennes, kazakhes et azerbaïdjanaises, notamment en céréales, pétrole et gaz.

La mer Rouge constitue également un maillon crucial du commerce mondial. Le canal de Suez et le détroit de Bab el-Mandeb permettent de relier rapidement l’Asie à l’Europe. En 2021, le blocage du canal de Suez par le porte-conteneurs Ever Given avait démontré la vulnérabilité du système, retardant des milliards de dollars de marchandises.

La Manche, entre la France et le Royaume-Uni, reste la route maritime la plus fréquentée au monde, tandis que le détroit de Gibraltar constitue la principale porte d’entrée vers la Méditerranée et voit passer une part importante du commerce mondial et des exportations pétrolières.

Derrière chacun de ces passages se cache un enjeu stratégique majeur : leur contrôle peut influencer les prix de l’énergie, les chaînes d’approvisionnement et parfois même l’équilibre géopolitique mondial.