Imaginez la scène : vous êtes assis dans un abri anti-missiles en Israël, au rythme des explosions d’interceptions aériennes, lorsqu’une alerte d’actualité apparaît sur votre téléphone. Non, il ne s’agit pas d’un nouveau drone en route vers le nord du pays, mais d’un débat brûlant en Norvège : le gouvernement ne sait plus quoi faire de son excès d’argent. Le gigantesque fonds souverain alimenté par le pétrole est devenu si colossal que les Norvégiens craignent désormais que cette richesse ne fasse « surchauffer » l’économie.

Pendant qu’en Israël certains vérifient encore leurs stocks de conserves dans les pièces sécurisées, ailleurs dans le monde développé, les grandes angoisses nationales ressemblent parfois à des sketches.

En Suisse, par exemple, des habitants mènent une véritable bataille judiciaire contre… les cloches des vaches. Les tintements nocturnes empêcheraient les riverains de dormir. Des experts acoustiques sont appelés à témoigner et les tribunaux doivent décider si ces cloches relèvent du patrimoine national ou d’une nuisance sonore insupportable.

En Australie, le problème est d’un autre genre : l’invasion des kangourous. Leur population a tellement augmenté qu’ils envahissent désormais les jardins de banlieue, provoquent des accidents de la route et dévorent les pelouses privées.

Au Canada, depuis la légalisation du cannabis, le pays fait face à un excédent massif de marijuana. Les producteurs croulent sous les stocks invendus tandis que les entreprises cherchent désespérément comment écouler leurs surplus.

À Amsterdam, la crise concerne… les vélos. La ville en compte tellement qu’il n’y a plus assez de place pour les stationner. Les autorités investissent des milliards dans des parkings souterrains spécialement conçus pour les bicyclettes.

En Finlande, souvent citée comme le modèle du système éducatif parfait, certains parents dénoncent désormais l’ennui des élèves les plus brillants. À l’inverse, en Corée du Sud, la pression scolaire est devenue si intense que le pays entier ralentit pendant les examens nationaux afin de ne pas perturber les candidats.

Et au Japon, où les robots remplacent progressivement les humains, une nouvelle pénurie apparaît : il manque désormais… des techniciens capables de réparer les robots.

Ces « problèmes du premier monde » prêtent à sourire. Mais ils rappellent surtout une chose : lorsqu’un pays cesse de lutter pour sa survie, ses inquiétudes changent de nature.