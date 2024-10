Sri Lanka : Alerte sécuritaire pour les touristes israéliens

Les autorités sri-lankaises renforcent leur dispositif de sécurité après une alerte de l'ambassade américaine concernant des menaces potentielles visant les voyageurs israéliens dans la région d'Arugam Bay, spot de surf prisé situé à 400 kilomètres à l'est de Colombo.

Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions croissantes, marqué par des appels au boycott des commerces israéliens sur les réseaux sociaux et des manifestations de groupes musulmans locaux contre les opérations militaires d'Israël à Gaza et au Liban.

Bien que les touristes israéliens ne représentent qu'une faible proportion des visiteurs (environ 20.000 sur 1,5 million pour les neuf premiers mois de l'année), la police sri-lankaise a annoncé la mise en place d'un nouveau plan de sécurité, incluant notamment une ligne d'urgence dédiée aux touristes.

Cette situation ravive les souvenirs des attentats de Pâques 2019, qui avaient fait 279 morts dont 45 étrangers, portant un coup dur au tourisme local. Le secteur, également affecté par la crise économique de 2022, montrait des signes de reprise depuis le plan de sauvetage du FMI l'année dernière. Cette alerte s'inscrit dans un contexte plus large d'avertissements émis par Israël dans plusieurs pays, face à la montée de l'antisémitisme et aux risques d'attentats visant les Juifs et les Israéliens depuis les attaques du 7 octobre 2023.