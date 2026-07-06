Suède : l'île stratégique de Gotland se prépare à une éventuelle menace russe

La Suède renforce sa présence militaire sur l'île de Gotland, en mer Baltique, face aux inquiétudes grandissantes d'une possible escalade avec la Russie. Considérée comme un point stratégique majeur entre la Suède et l'enclave russe de Kaliningrad, l'île est devenue l'un des piliers de la défense suédoise depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Selon The Guardian, Stockholm accélère le déploiement de troupes sur l'île, développe le service militaire obligatoire et prépare également la population civile à d'éventuelles situations d'urgence. Des groupes de résilience ont été créés afin de recenser les ressources essentielles, comme les réserves d'eau, d'électricité et les moyens de communication, en cas de crise.

Le colonel Andreas Gustafsson, commandant des forces terrestres suédoises à Gotland, souligne qu'aucune menace d'invasion russe n'est jugée imminente. Il estime toutefois qu'un cessez-le-feu en Ukraine pourrait permettre à Moscou de redéployer rapidement une partie de ses forces vers la mer Baltique, la Finlande ou les États baltes.

« La crainte est que Vladimir Poutine devienne désespéré. Plus la pression exercée sur la Russie augmente, plus elle pourrait être tentée de prendre des risques », explique-t-il.

Pendant la Guerre froide, près de 25 000 soldats étaient stationnés à Gotland. Après une période de désengagement, la Suède a réinvesti l'île à partir de 2018, un mouvement encore renforcé depuis son adhésion à l'OTAN. Gotland accueille désormais régulièrement des exercices militaires de l'Alliance.

Ces préparatifs interviennent alors que plusieurs pays membres de l'OTAN redoutent que la Russie cherche à tester la détermination de l'Alliance. Selon le média polonais Onet, les États-Unis auraient récemment averti la Pologne d'un risque de provocations russes visant à éprouver la capacité de réaction de l'OTAN.