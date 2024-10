Fly Dubaï suspend ses vols vers Tel Aviv : des milliers d'Israéliens bloqués

Des centaines d'Israéliens se retrouvent actuellement bloqués à Dubaï et dans les pays de l'Est après la suspension des vols de Flydubai, une compagnie aérienne majeure pour les liaisons entre Israël et l'Extrême-Orient. La situation est d'autant plus critique qu'elle coïncide avec l'alerte sécuritaire exceptionnelle émise récemment par les autorités israéliennes concernant le Sri Lanka, provoquant un exode massif des ressortissants israéliens de ce pays.

Depuis hier, la situation s'est aggravée à Colombo, où Flydubai refuse l'embarquement à des dizaines d'Israéliens qui devaient faire escale à Dubaï avant de rejoindre Israël. La compagnie justifie ce refus par l'incertitude concernant leurs vols de correspondance. Plus préoccupant encore, les places réservées et payées par ces passagers ont été réattribuées à d'autres voyageurs bloqués à Dubaï, laissant les premiers coincés au Sri Lanka.

Une voyageuse témoigne auprès d'i24NEWS : "Nous sommes plusieurs familles israéliennes dans cette situation. Nous avons tenté de quitter le Sri Lanka en raison de l'alerte sécuritaire, et nous voilà maintenant contraints de rester dans un hôtel près de l'aéroport de Colombo." Elle ajoute que la compagnie leur a même suggéré d'acheter à leurs frais des billets vers d'autres destinations que Dubaï, pour éviter de se retrouver bloqués dans cet aéroport en cas d'annulation de leur vol de correspondance.

D'autres voyageurs rapportent avoir été forcés de signer une décharge, renonçant à toute compensation de la part de la compagnie s'ils se retrouvaient bloqués à Dubaï et devaient acheter de nouveaux billets vers d'autres destinations. Au moment de la publication de cette information, Flydubai n'avait pas donné suite aux demandes de commentaires.