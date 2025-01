Syrie : le retrait massif des forces iraniennes bouleverse l'échiquier régional (média américain)

Dans un développement majeur qui redessine la carte géopolitique du Moyen-Orient, le Wall Street Journal révèle un retrait significatif des forces iraniennes de Syrie au cours du dernier mois, suite à la chute du régime Assad en décembre.

Ce repli historique marque la fin d'une ère où l'Iran exerçait une influence considérable en Syrie. Pendant des années, Téhéran avait fait de ce pays un corridor stratégique vital pour l'acheminement d'armes vers le Hezbollah au Liban, tout en soutenant fermement le président déchu Bachar al-Assad.

Selon des responsables occidentaux et arabes cités par le WSJ, les combattants du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), principalement stationnés dans l'est de la Syrie, ont majoritairement fui vers la ville irakienne d'Al-Qaïm. Les forces du CGRI précédemment déployées à Alep ont, quant à elles, regagné Téhéran, tandis que les terroristes du Hezbollah positionnés dans l'ouest syrien sont rentrés au Liban par voie terrestre. Ce retrait massif concerne également la dissolution de nombreux groupes armés soutenus par l'Iran, qui constituaient un réseau complexe de milices irakiennes, libanaises, afghanes et syriennes. Cette recomposition forcée pourrait avoir des répercussions majeures sur l'équilibre des forces dans la région.

Face à ces révélations, l'ambassade d'Irak à Washington et le ministère irakien des Affaires étrangères n'ont pas donné suite aux demandes de commentaires, tandis que la mission iranienne auprès de l'ONU a décliné toute déclaration concernant ce retrait. Ce bouleversement géopolitique soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'influence iranienne dans la région et sur la nouvelle configuration du pouvoir au Moyen-Orient.