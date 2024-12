Syrie : Les États-Unis confirment des contacts directs avec les nouveaux dirigeants

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a confirmé samedi que des responsables américains ont établi des contacts directs avec le groupe Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui a mené la coalition ayant renversé le président syrien Bachar al-Assad début décembre. Cette annonce, faite lors d'une conférence de presse à Aqaba en Jordanie, marque la première confirmation publique d'échanges entre l'administration Biden et HTS, pourtant désigné comme organisation terroriste par les États-Unis depuis 2018.

"Oui, nous avons été en contact avec HTS et d'autres parties", a déclaré Blinken à Aqaba. "Notre message au peuple syrien est le suivant : nous voulons qu'ils réussissent et nous sommes prêts à les aider à y parvenir."

Lors d'une réunion avec ses homologues de huit pays arabes, de la Turquie, ainsi que des responsables de l'Union européenne et des Nations unies, Blinken a approuvé une série de principes destinés à guider la transition de la Syrie vers un pays pacifique, non sectaire et inclusif.

Le chef du HTS, Ahmad al-Sharaa, anciennement connu sous le nom d'Abu Mohammed al-Julani, a déclaré à la télévision syrienne que les nouvelles autorités à Damas sont en contact avec des ambassades occidentales. Il a souligné que "nous n'avons pas l'intention d'entrer dans un conflit car il y a un épuisement général en Syrie."

Les responsables américains notent qu'al-Sharaa a fait des déclarations encourageantes concernant la protection des droits des minorités et des femmes, tout en restant sceptiques quant à leur mise en œuvre à long terme. Une déclaration commune des ministres arabes des Affaires étrangères a appelé à des élections supervisées par l'ONU, basées sur une nouvelle constitution approuvée par les Syriens.

