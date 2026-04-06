Taïwan va s’approvisionner en pétrole depuis les ports saoudiens de la mer Rouge

Face aux perturbations majeures dans le détroit d’Ormuz, Taïwan réorganise en urgence ses circuits d’approvisionnement énergétique. Le gouvernement a annoncé, lundi, le redéploiement d’une partie de ses flux pétroliers vers les ports saoudiens situés sur la mer Rouge, afin de contourner les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient.

Cette décision vise à sécuriser l’approvisionnement de l’île, fortement dépendante des importations d’énergie. « Nous avons ajusté les routes maritimes pour que les cargaisons transitent par la mer Rouge, et nous recourons également à des achats au comptant pour combler les écarts », a expliqué Tsou Yu-hsin, directeur général adjoint de l’Administration du développement industriel au ministère des Affaires économiques.

Dans le détail, près de 46 % des flux sont désormais redirigés via la mer Rouge, tandis que 54 % reposent sur des achats ponctuels sur le marché international. Cette stratégie hybride permet à Taïwan de compenser les perturbations provoquées par l’instabilité dans le détroit d’Ormuz, axe stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial.

La fermeture de ce passage clé par l’Iran a provoqué une hausse des prix de l’énergie et ravivé les inquiétudes sur la sécurité des approvisionnements à l’échelle mondiale. Pour Taïwan, dont l’économie repose en grande partie sur l’industrie et les exportations, l’enjeu est crucial.

Malgré ce contexte tendu, les autorités se veulent rassurantes. « Grâce à ces ajustements, nos réserves stratégiques dépassent actuellement les 140 jours », a souligné Tsou Yu-hsin. Un niveau jugé suffisant pour faire face à d’éventuelles perturbations prolongées.