Téhéran veut offrir 50 millions d’euros pour éliminer Donald Trump et Benjamin Netanyahou

Le Parlement iranien doit prochainement voter un projet de loi prévoyant une récompense de 50 millions d’euros pour toute personne qui tuerait le président américain Donald Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou le commandant du CENTCOM, Brad Cooper.

Le texte, intitulé « Action réciproque des forces militaires et sécuritaires de la République islamique », vise à formaliser les menaces proférées par le régime iranien contre des dirigeants étrangers.

Ebrahim Azizi, président de la commission iranienne de la sécurité nationale, a déclaré à la télévision d’État que ces responsables devaient être « ciblés » en représailles à la mort de l’ancien guide suprême iranien Ali Khamenei.

Un autre député iranien, le religieux chiite Mahmoud Nabavian, a confirmé l’existence du vote à venir. Il a affirmé que l’Iran répondrait de manière « dévastatrice » à toute menace contre le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

Cette initiative intervient après qu’un groupe iranien, Blood Covenant, a déjà affirmé avoir collecté 40 millions de dollars pour offrir une prime visant Donald Trump. Selon le centre de recherche américain MEMRI, ce groupe opère sous l’influence du régime iranien.

Des experts estiment que ce type d’annonce relève aussi d’une guerre psychologique contre les dirigeants américains et israéliens, même si le fait qu’elle soit portée par des responsables officiels iraniens lui donne une portée plus importante.