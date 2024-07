Reconnaissance du Sahara marocain : l'Algérie très remontée contre la France

L'Algérie a annoncé son intention de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre de la France, suite au soutien de Paris au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Cette décision marque une nouvelle escalade dans les relations déjà tendues entre les deux pays.

Lors d'une conférence de presse, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a souligné la gravité de la situation. "Le rappel de notre ambassadeur n'est qu'un début," a déclaré Attaf, laissant présager des actions plus sévères à venir. Il a qualifié cette décision de "pas important pour exprimer notre condamnation et notre désapprobation" de la position française.

La controverse découle du récent soutien du président français Emmanuel Macron au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Attaf a révélé que Macron avait informé le président algérien Abdelmadjid Tebboune de cette décision lors du sommet du G7 en Italie en juin dernier, une démarche qui a suscité une forte désapprobation du côté algérien. L'Algérie soutient que la décision française compromet les efforts de résolution pacifique au Sahara et va à l'encontre des initiatives diplomatiques de l'ONU et d'autres acteurs internationaux. Attaf a insisté sur le fait que le statut du Sahara occidental en tant que "territoire non autonome" selon l'ONU reste inchangé, malgré la position de la France.

Le différend sur le Sahara occidental est depuis longtemps un point de discorde en Afrique du Nord. Le Maroc contrôle environ 80% du territoire et propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, réclame un référendum d'autodétermination, comme prévu dans l'accord de cessez-le-feu négocié par l'ONU en 1991, mais jamais mis en œuvre. Attaf a critiqué la reconnaissance par la France du plan marocain, la qualifiant de "cadeau de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas". Il a souligné que la proposition marocaine, introduite il y a 17 ans, n'a jamais fait l'objet de débats ou de négociations sérieuses.

Le ministre algérien a également laissé entendre qu'une visite prévue du président Tebboune en France fin septembre pourrait être annulée dans le cadre des mesures de représailles.