Tentative d'attentat devant l'ambassade d'Israël à Belgrade : deux suspects en détention, l'enquête se poursuit

Un acte qualifié de "terroriste" par les autorités serbes a secoué Belgrade ce week-end. Samedi, un homme armé d'une arbalète a grièvement blessé un policier en faction devant l'ambassade d'Israël avant d'être abattu. L'incident a rapidement pris une dimension plus large, révélant des liens potentiels avec l'extrémisme islamique.

Le ministre de l'Intérieur serbe, Ivica Dacic, a annoncé dimanche l'arrestation et la mise en détention de deux hommes en lien avec cette attaque. L'assaillant, identifié comme un converti à l'islam né en 1999, serait originaire de Mladenovac, une ville située à environ 50 kilomètres au sud de la capitale serbe.

Les autorités serbes ont qualifié cet acte de "terroriste", le considérant comme une attaque directe contre l'État. Elles ont établi des liens entre l'assaillant et le mouvement wahhabite, une branche ultraconservatrice de l'islam.

Après la tentative d'attentat, les forces de l'ordre ont procédé à plusieurs arrestations préventives et ont relevé le niveau d'alerte dans la capitale. Les deux suspects actuellement en détention ont été arrêtés respectivement à Belgrade et à Novi Pazar, un centre important de la minorité musulmane bosniaque en Serbie. Le ministre Dacic a précisé que les opérations de police se poursuivent, avec des perquisitions menées dans diverses régions du pays et l'interrogation de dizaines de personnes, toutes présumées liées au mouvement wahhabite. L'incident a suscité des réactions diplomatiques. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a remercié les autorités serbes pour leur soutien et leur coopération, soulignant que "le terrorisme ne peut être toléré". L'ambassadeur d'Israël en Serbie, Yahel Vilan, a exprimé sa gratitude envers le policier blessé, le qualifiant de héros pour avoir empêché une attaque plus grave contre la représentation diplomatique.

Le policier, âgé de 34 ans, touché au cou par le tir d'arbalète, a subi une intervention chirurgicale samedi. Son état de santé reste une préoccupation majeure.