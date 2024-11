Tentative de relancer les négociations sur le nucléaire iranien à Genève

Des pourparlers s'ouvrent ce vendredi à Genève entre diplomates européens et iraniens, dans une tentative de relancer les négociations sur le nucléaire avant le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Le choix de Genève n'est pas anodin. C'est dans cette ville que les premières avancées diplomatiques sur le nucléaire iranien ont été réalisées il y a une décennie, débouchant sur l'accord de 2015. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Tahtaravanchi, responsable du dossier nucléaire, doit s'entretenir avec les représentants du "E3" (Royaume-Uni, Allemagne, France), après une réunion préliminaire hier soir avec le coordinateur en chef de l'UE. Lors de ce premier entretien, le responsable iranien a appelé l'Union européenne à "cesser d'agir de manière irresponsable".

Les tensions restent vives, comme l'illustre la récente initiative des pays européens. La semaine dernière, le E3 a poussé pour l'adoption d'une résolution exigeant de l'AIEA un rapport "complet" sur les activités nucléaires iraniennes d'ici le printemps 2025. Selon des sources diplomatiques citées par Reuters, ces discussions s'apparentent davantage à une séance de réflexion stratégique, largement motivée par les inquiétudes partagées concernant la future gestion du dossier par Trump. Pour Téhéran, l'objectif prioritaire reste la levée des sanctions imposées depuis 2018, après le retrait américain de l'accord de 2015.

"L'objectif est d'utiliser la réunion de Genève pour trouver un terrain d'entente", confie un haut responsable iranien, suggérant une possible intégration ultérieure de Washington aux discussions.

Les puissances occidentales espèrent obtenir de l'Iran de nouvelles restrictions sur ses activités nucléaires, moins contraignantes qu'en 2015, mais suffisantes pour aboutir à un accord d'ici l'été. En contrepartie, un allègement progressif des sanctions est envisagé, bien que les mesures économiques les plus sévères relèvent de la compétence américaine.

Copy

Dans l'espoir de relancer les négociations sur le nucléaire iranien avant l'entrée en fonction de Donald Trump, le représentant de l'Union européenne, Enrique Mora, s'est entretenu avec le vice-ministre iranien des Affaires étrangères s'est entretenu avec le représentant de l'Union européenne, Enrique Mora. Selon les informations relayées par plusieurs médias arabes, rapport, le dialogue avec l'Union européenne incluait une référence à l'horizon des négociations sur la question nucléaire et à la levée des sanctions contre l'Iran, et de "nouveaux développements" ont été signalé'Iran a appelé l'Union européenne à "cesser d'agir de manière irresponsable", dans le cadre de discussions en cours à Genève entre des responsables de Téhéran et des représentants de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de la France sur la question nucléaire iranienne. Le vice-ministre iranien des Affaires juridiques, Kazem Garibabadi, l'un des participants aux pourparlers, a écrit sur son compte X Network après les discussions que "l'Union européenne doit mettre fin à son comportement égocentrique et irresponsable face aux défis et problèmes internationaux".