Transport aérien : Le casse-tête israélien pour faire revenir les compagnies étrangères

Un débat houleux s'est tenu lundi à la commission économique de la Knesset, présidée par David Bitan, concernant le retour des compagnies aériennes étrangères en Israël. La discussion a porté sur la hausse des prix des vols et sur une proposition gouvernementale visant à modifier la loi sur les services aériens.

Le président de la commission s'est dit ouvert à des modifications législatives uniquement si le retour des compagnies étrangères était garanti. Les représentants des transporteurs étrangers ont soulevé plusieurs défis majeurs, notamment la question de l'assurance dont les coûts ont explosé en raison des risques de guerre.

Un point de tension est apparu : alors que les compagnies israéliennes ont reçu une compensation de 6 milliards de dollars pour la hausse des assurances, le ministère des Finances n'accorde pas cette même aide aux compagnies étrangères.

Le PDG d'Israir, Uri Sirkis, a annoncé que sa compagnie pourrait lancer six vols hebdomadaires vers les États-Unis dès fin janvier si la loi était assouplie, ajoutant 1 800 sièges par semaine. Il a souligné que le problème des équipages étrangers n'était pas lié aux assurances mais à la peur, et que des allègements législatifs permettraient d'augmenter les vols et de réduire les prix.

La situation crée une tension entre les droits des consommateurs et les considérations commerciales des compagnies, avec en toile de fond l'intérêt public d'élargir l'activité et la concurrence dans l'espace aérien israélien.

"Si nous gagnons 100 dollars par passager vers les États-Unis et devons héberger 300 passagers à Manhattan, mieux vaut jouer au casino à Batoumi", a illustré Sirkis, soulignant la nécessité d'un soutien en cas d'incident sécuritaire.