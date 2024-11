Trump choisit Mike Huckabee comme nouvel ambassadeur américain en Israël

Le président élu Donald Trump a annoncé ce mardi avoir choisi l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, comme prochain ambassadeur des États-Unis en Israël.

"Mike a été un excellent serviteur de l'État, un gouverneur et un leader de conviction pendant de nombreuses années. Il aime Israël et le peuple israélien, et le peuple israélien l'aime en retour. Mike travaillera sans relâche pour apporter la paix au Moyen-Orient !" a déclaré Trump dans un communiqué.

Cette nomination s'inscrit dans un contexte particulier : la fille de Huckabee, Sarah Huckabee Sanders, actuelle gouverneure de l'Arkansas, a servi comme porte-parole de la Maison Blanche durant le premier mandat de Trump.