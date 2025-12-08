Trump critique Zelensky pour ne pas avoir lu le plan de paix américain jugé acceptable par Moscou

Donald Trump a exprimé dimanche soir sa frustration à l’égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l’accusant de ne pas avoir encore pris connaissance du plan de paix proposé par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Présenté il y a trois semaines, ce texte fait l’objet de discussions menées séparément avec Kiev et Moscou.

« Je suis un peu déçu que le président Zelensky n’ait pas encore lu la proposition », a déclaré le président américain lors d’un gala à Washington, affirmant avoir discuté du document avec Vladimir Poutine. Selon Trump, le plan « convient à la Russie », bien qu’il estime que Moscou « préférerait avoir tout le pays ». Il a toutefois laissé entendre que Kiev pourrait ne pas y trouver son compte.

Depuis la présentation de l’initiative américaine, plusieurs sessions de négociations ont été menées avec les représentants ukrainiens, notamment à Genève et en Floride, afin d’adapter le texte pour répondre davantage aux attentes de Kiev. Parallèlement, l’émissaire officiel américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président et médiateur informel, ont présenté le plan à Vladimir Poutine lors d’une rencontre à Moscou.

Les détails du projet révisé restent confidentiels. La première version du plan avait été accueillie avec scepticisme par l’Ukraine et plusieurs pays européens, qui la jugeaient trop favorable aux exigences russes. Alors que la guerre se poursuit, les discussions autour de cette proposition américaine soulèvent de nombreuses interrogations quant à son équilibre, son acceptabilité et son potentiel réel de mettre fin au conflit.