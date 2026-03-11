Trump : Herzog est "faible et pathétique" pour ne pas avoir accordé de grâce à Netanyahou

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué mercredi le président israélien Isaac Herzog pour son refus d’accorder pour l’instant une grâce au Premier ministre Benjamin Netanyahou. Dans un entretien avec le journaliste Barak Ravid de la chaîne israélienne Channel 12, Donald Trump a qualifié Isaac Herzog de dirigeant « faible et pathétique », accusant le chef de l’État israélien de bloquer inutilement la procédure.

Selon Trump, Herzog n’aurait pas besoin d’attendre un avis juridique du ministère de la Justice pour se prononcer sur la demande de grâce déposée par Netanyahou. « Il n’a pas besoin d’avis juridiques. Il raconte n’importe quoi », a déclaré le président américain, estimant que la priorité devait être la guerre en cours et non les procédures judiciaires visant le chef du gouvernement israélien. « Je veux que Bibi se concentre sur la guerre, pas sur ces absurdités », a-t-il ajouté.

La demande de grâce déposée par Benjamin Netanyahou intervient alors que le Premier ministre fait face à plusieurs procédures judiciaires. Mais selon les médias israéliens, le département chargé des grâces au ministère de la Justice a estimé que cette requête ne remplissait pas les critères nécessaires pour être examinée favorablement. Dans ces conditions, la probabilité qu’Isaac Herzog accorde un pardon apparaît très faible.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump s’en prend publiquement au président israélien sur ce dossier. La semaine dernière déjà, il avait qualifié Herzog de « honte » pour ne pas avoir accordé de pardon au chef du gouvernement.

La présidence israélienne avait alors réagi en rappelant que toute décision concernant une éventuelle grâce serait prise « sans aucune influence extérieure ». Le bureau du président avait également souligné que la procédure suivrait strictement les recommandations et les règles établies par les autorités judiciaires israéliennes.