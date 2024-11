Trump prévoit de rétablir les sanctions "pression maximale" contre l'Iran

Donald Trump prévoit d'augmenter drastiquement les sanctions contre l'Iran en raison du soutien de la République islamique aux milices terroristes, de l'expansion de son programme nucléaire et d'un récent complot d'assassinat le visant, selon des sources citées par le Wall Street Journal. Le département américain de la Justice a inculpé vendredi un homme lié à ce complot. Selon Reuters, un agent iranien présumé, Farhad Shakeri, a révélé aux autorités qu'un officiel des Gardiens de la révolution lui avait confié début octobre la mission de surveiller et d'assassiner Trump.

"Les gens ont tendance à prendre ce genre de choses personnellement", a déclaré Mick Mulroy, ancien haut responsable du Pentagone pour le Moyen-Orient sous le premier mandat de Trump. "S'il doit être intransigeant envers un pays particulier parmi les grands adversaires désignés, ce sera l'Iran."

Durant son premier mandat, Trump avait imposé une stratégie de "pression maximale" en se retirant de l'accord nucléaire iranien et en décrétant un embargo sur les exportations de pétrole iranien en 2019. Des sources informées du plan indiquent que Trump chercherait à recréer cette stratégie en coupant rapidement les revenus pétroliers de l'Iran.

"Je pense que vous allez voir le retour des sanctions. Vous allez voir beaucoup plus d'actions, tant diplomatiques que financières, visant à isoler l'Iran", a confié un ancien responsable de la Maison Blanche au WSJ. "La perception est que l'Iran est définitivement en position de faiblesse actuellement, et c'est le moment d'exploiter cette faiblesse." Ces développements interviennent dans un contexte de tensions accrues, notamment après l'élimination par Tsahal du leader du Hezbollah à Beyrouth et celle du chef du Hamas Yahya Sinwar à Rafah, portant ainsi deux coups majeurs à l'axe de résistance iranien.