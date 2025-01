Trump révèle avoir discuté avec Sissi du relogement des Gazaouis en Égypte

Le président américain Donald Trump maintient sa proposition de reloger les Palestiniens de Gaza en Égypte et en Jordanie, révélant avoir discuté de ce plan avec le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi. "J'aimerais qu'ils puissent vivre dans une zone sans perturbation, sans révolution... quand on regarde la bande de Gaza, c'est l'enfer depuis tant d'années", a déclaré Trump aux journalistes lundi. Développant sa vision, le président américain a souligné la longue histoire de conflits dans la région : "Diverses civilisations se sont succédé sur cette bande de terre, et ce n'a pas commencé ici. Cela remonte à des milliers d'années, et il y a toujours eu de la violence associée à cet endroit."

"Je souhaite que [Sissi] en accueille certains. Nous les avons beaucoup aidés, et je suis sûr qu'il nous aiderait. C'est mon ami. Il est dans une partie très difficile du monde, pour être honnête. Comme on dit, c'est un voisinage compliqué. Mais je pense qu'il le ferait, et je pense que le roi de Jordanie le ferait aussi", a-t-il ajouté.

Cette proposition a été fermement rejetée par le ministère égyptien des Affaires étrangères, qui a réaffirmé dimanche son "soutien continu à la résilience du peuple palestinien sur sa terre". Le ministère a souligné qu'il "rejetait toute atteinte à ces droits inaliénables, que ce soit par la colonisation ou l'annexion de terres, ou par le dépeuplement de ces terres de leur peuple par le déplacement, le transfert encouragé ou le déracinement des Palestiniens de leur terre, temporairement ou à long terme."

Interrogé sur son soutien à la solution à deux États, Trump a indiqué qu'il s'entretiendra "avec Bibi Netanyahou dans un avenir proche", précisant que ce dernier "vient ici pour me rencontrer très prochainement."