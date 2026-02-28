Tsahal : lancement de l’opération conjointe "Rugissement du Lion" avec les États-Unis

Tsahal a annoncé le lancement de l’opération « Rugissement du Lion », une campagne militaire conjointe menée avec les forces armées américaines visant à « affaiblir en profondeur le régime terroriste iranien » et à éliminer, dans la durée, les menaces existentielles pesant sur l’État d’Israël. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, des dizaines de cibles militaires ont été frappées dans le cadre d’une action coordonnée et synchronisée entre les deux armées.

L’armée affirme que le régime iranien n’a jamais renoncé à son objectif déclaré de détruire Israël. Ces derniers mois, malgré les dommages subis lors de l’opération « Lion Ascendant » en juin 2025, les services israéliens auraient constaté la poursuite des efforts iraniens pour développer, renforcer et dissimuler son programme nucléaire, parallèlement à la relance de ses capacités de production de missiles. Tsahal souligne également la poursuite du financement, de l’entraînement et de l’armement des proxies iraniens positionnés aux frontières d’Israël, considérant ces actions comme une menace existentielle non seulement pour Israël, mais aussi pour la stabilité régionale et internationale.

Les mois précédant l’offensive ont été marqués par une planification étroite entre Tsahal et l’armée américaine, permettant l’exécution de frappes d’envergure en pleine coordination. L’armée israélienne indique avoir mené une préparation méthodique et prolongée, tant sur le plan défensif qu’offensif.

Le chef d’état-major et les commandants de Tsahal procèdent actuellement à une évaluation continue de la situation. De nombreuses forces sont déployées en défense avancée et en état de préparation offensive sur l’ensemble des fronts. La population est appelée à respecter strictement les consignes du Commandement du front intérieur, l’armée rappelant que la résilience civile constitue un élément clé du succès opérationnel.

À cette heure, des avions de chasse de l’armée de l’air israélienne poursuivent des frappes ciblées en Iran, sur la base de renseignements précis. Tsahal affirme qu’elle continuera d’agir, « en tout lieu et à tout moment », pour neutraliser toute menace contre les citoyens israéliens.