Ukraine : deux personnes tuées dans des frappes russes

De nouvelles frappes russes ont fait au moins deux morts en Ukraine, ont annoncé lundi les autorités locales, alors que les combats se poursuivent sans relâche plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

À Zaporijjia, dans le sud-est du pays, une attaque de drone a touché une zone résidentielle. Le gouverneur régional, Ivan Fedorov, avait d'abord indiqué que trois personnes avaient été blessées et qu'une femme était piégée dans une maison en flammes. Quelques heures plus tard, il a annoncé que le décès de cette dernière avait été confirmé.

Dans la région d'Odessa, sur les rives de la mer Noire, une autre personne a été tuée lors d'une frappe menée dimanche soir. Le gouverneur Oleg Kiper a précisé qu'un missile balistique Iskander avait atteint un site agricole, provoquant d'importants dégâts.

Ces nouvelles attaques s'inscrivent dans une campagne de bombardements quasi quotidienne menée par la Russie depuis février 2022. Ces dernières semaines, Moscou a intensifié ses frappes contre plusieurs villes ukrainiennes, tandis que Kiev a multiplié les opérations de drones en territoire russe.

Lundi matin, les autorités russes ont annoncé avoir abattu une soixantaine de drones ukrainiens au cours de la nuit. En raison de cette menace aérienne, les quatre principaux aéroports de Moscou ont été temporairement fermés avant de reprendre progressivement leurs activités.

Malgré les efforts diplomatiques engagés ces derniers mois, les hostilités continuent de faire des victimes civiles des deux côtés de la frontière, illustrant l'absence de perspective immédiate d'un cessez-le-feu durable.