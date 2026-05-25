Ukraine : Israël dénonce les funérailles d’un collaborateur nazi

Le ministère israélien des Affaires étrangères a vivement critiqué la décision de l’Ukraine d’organiser des funérailles officielles avec honneurs d’État pour Andriy Melnyk, figure historique liée à des mouvements ayant collaboré avec l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

La cérémonie de réinhumation s’est tenue lundi dans le cimetière militaire national de la région de Kyiv, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Melnyk, mort en 1964, dirigeait une branche de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), un mouvement indépendantiste actif entre les années 1930 et 1950.

Dans un communiqué publié sur X, la diplomatie israélienne a déclaré « regretter » cette cérémonie officielle, estimant qu’« il n’y a pas de place pour l’effacement de la vérité historique et de la mémoire des victimes assassinées par les nazis et leurs collaborateurs ».

Le mémorial de la Shoah Yad Vashem a également exprimé sa profonde inquiétude. L’institution a affirmé qu’honorer le dirigeant d’un mouvement ayant « soutenu et collaboré avec l’Allemagne nazie durant la persécution et l’assassinat de millions de Juifs » portait atteinte aux principes moraux fondamentaux du devoir de mémoire de la Shoah.

L’Organisation des nationalistes ukrainiens avait combattu la domination soviétique, mais plusieurs de ses membres ont également participé aux déportations et aux massacres de populations juives et polonaises durant la guerre.

La polémique intervient dans un contexte particulièrement sensible pour l’Ukraine, où certaines figures nationalistes historiques sont aujourd’hui réhabilitées au nom de la lutte pour l’indépendance face à la Russie, malgré leur collaboration passée avec le régime nazi.