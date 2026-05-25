Un accord avec l'Iran est possible aujourd'hui estime Marco Rubio

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a estimé qu’un accord avec l’Iran restait possible, alors que les négociations se poursuivent pour tenter de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Depuis New Delhi, où il est en déplacement officiel, le chef de la diplomatie américaine s’est montré prudent, tout en laissant entendre que des développements pourraient intervenir rapidement.

« Nous pensions avoir des nouvelles hier soir, peut-être aujourd’hui », a déclaré Marco Rubio, en référence à un possible accord avec Téhéran. « Je ne m’avancerais pas trop là-dessus », a-t-il toutefois ajouté.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis et l’Iran discutent d’un mémorandum d’entente destiné à prolonger le cessez-le-feu et à ouvrir la voie à des négociations plus larges. Parmi les sujets évoqués figurent la réouverture du détroit d’Ormuz, la liberté de navigation, les sanctions pétrolières américaines et, à terme, le programme nucléaire iranien.

Donald Trump a affirmé ces derniers jours qu’un accord était « en grande partie négocié », tout en assurant qu’il ne signerait pas de texte final sans garanties sur le démantèlement du programme nucléaire iranien et le retrait de l’uranium enrichi du territoire iranien.

Israël suit de près ces discussions. Selon un responsable israélien, Benjamin Netanyahou a rappelé à Donald Trump que l’État hébreu entendait conserver sa liberté d’action face aux menaces sur tous les fronts, y compris au Liban.