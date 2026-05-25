Marco Rubio accuse le Hezbollah de vouloir replonger le Liban dans le chaos

Le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a accusé dimanche le Hezbollah de chercher à replonger le Liban « dans le chaos », en poursuivant ses attaques contre Israël et en appelant à faire tomber le gouvernement libanais.

Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine a dénoncé l’appel « irresponsable » du mouvement chiite pro-iranien à renverser le gouvernement libanais, qu’il qualifie de gouvernement démocratiquement élu. Selon Marco Rubio, le Hezbollah mène une campagne délibérée pour déstabiliser le pays et maintenir son pouvoir « aux dépens de l’avenir du peuple libanais ».

Ces déclarations interviennent après les propos du chef du Hezbollah, Naïm Qassem, qui a affirmé que « le peuple a le droit de descendre dans la rue et de faire tomber le gouvernement ». Il réagissait aux frappes israéliennes visant des positions du Hezbollah ainsi qu’aux sanctions américaines contre l’institution financière Al-Qard Al-Hassan, liée au mouvement.

Al-Qard Al-Hassan accorde notamment des prêts sans intérêts, principalement au sein de la communauté chiite libanaise, très touchée par la crise économique. Pour Naïm Qassem, les mesures visant cette institution constituent une attaque contre « des centaines de milliers de pauvres et de personnes aux revenus limités ».

Washington, de son côté, accuse le Hezbollah d’ignorer les appels du gouvernement libanais à cesser ses attaques et à respecter le cessez-le-feu. Marco Rubio affirme que le mouvement continue de tirer sur des positions israéliennes et de déplacer des combattants et des armes vers le sud du Liban.

Les tensions restent vives malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis plus d’un mois. Trois séries de discussions directes entre Israël et le Liban ont déjà eu lieu avec le soutien des États-Unis, afin de tenter de mettre fin au conflit et d’ouvrir la voie à un éventuel accord entre les deux pays. Une quatrième série de pourparlers doit se tenir les 2 et 3 juin à Washington.

Marco Rubio a réaffirmé le soutien des États-Unis au gouvernement libanais, qu’il présente comme engagé dans la reconstruction, la stabilité et le rétablissement de son autorité. « L’époque où un groupe terroriste tenait tout un pays en otage touche à sa fin », a-t-il déclaré.

Ces déclarations surviennent aussi alors qu’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran pourrait inclure une clause sur la fin des combats au Liban. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a toutefois affirmé que Donald Trump lui avait réitéré le droit d’Israël à se défendre contre les menaces sur tous les fronts, y compris au Liban.