Un député israélien accuse la Gay Pride de Rome d’antisémitisme après l’exclusion d’une association juive

Le président du caucus LGBTQ de la Knesset, Yorai Lahav-Hertzanu, a accusé les organisateurs de la Gay Pride de Rome d’antisémitisme après l’exclusion de l’association juive LGBTQ Keshet Italia. Selon les organisateurs, le groupe n’a pas été autorisé à participer à l’événement en raison de son refus de condamner publiquement la guerre menée par Israël contre le groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza.

S’exprimant lors d’une réunion organisée à la Knesset à l’occasion de la Journée annuelle de la communauté LGBTQ, le député de l’opposition a dénoncé ce qu’il considère comme une discrimination visant les Juifs. Évoquant l’histoire de sa famille, il a rappelé que sa grand-mère avait été contrainte de fuir l’Italie dans les années 1930 en raison des persécutions antisémites.

"Je suis juif, israélien et homosexuel. Israël est le seul endroit du Moyen-Orient où je peux exister", a-t-il déclaré. Membre du parti Yesh Atid, désormais intégré à la liste "Ensemble" de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, Lahav-Hertzanu a souligné qu’il était légitime de critiquer le gouvernement israélien, y compris pour les responsables politiques israéliens eux-mêmes.

Selon lui, le problème réside dans le fait de faire de la condamnation d’Israël une condition préalable à la participation à un événement censé célébrer la diversité et l’inclusion. "C’est un double standard, et lorsqu’un double standard vise les Juifs, cela s’appelle de l’antisémitisme", a-t-il affirmé.

Le député a également estimé qu’aucune personne ne devrait être contrainte de choisir entre son identité juive et son identité LGBTQ. "Vous ne protégez pas la Pride, vous la profanez", a-t-il conclu, dénonçant une décision qu’il juge contraire aux valeurs de tolérance et d’égalité que le mouvement revendique.