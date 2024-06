Un journaliste russo-israélien interdit d'entrée en Serbie

Un journaliste russo-israélien, accusé par Moscou d'être un "agent de l'étranger", a été interdit d'entrée en Serbie, a-t-il expliqué dans un message vidéo mercredi soir, ajoutant qu'on lui avait expliqué que sa présence sur le territoire représenterait un "risque sécuritaire".

A son arrivée à l’aéroport de Belgrade samedi, Roman Perl a été retenu plusieurs heures au contrôle d’identité, avant qu'on lui signifie qu'il ne pourrait pas entrer dans le pays, a-t-il raconté dans la vidéo mise en ligne mercredi soir par Voice of America, un média avec lequel il collabore. "Ils m'ont donné un papier sur lequel il était noté que ma présence sur le territoire serbe pouvait présenter un risque sécuritaire", explique M. Perl, ajoutant qu'il venait seulement rendre visite à un ami.

Le journaliste avait été accusé en octobre 2021 par Moscou d'être un "agent de l'étranger", en vertu d'une loi russe de 2012 très critiquée par une partie de la communauté internationale. Cette accusation avait poussé M. Perl à s'installer en Israël. Il est possible, selon lui, "que les autorités russes puissent, dans certains cas, persuader les Serbes de faire quelques chose que eux, les Russes, estiment nécessaires". Tout en ajoutant qu'il soupçonnait que la raison de son interdiction d'entrée sur le territoire soit les heures passées en détention l'an dernier à Belgrade, alors qu'il tournait un documentaire sur la Serbie et l'invasion russe de l'Ukraine.

"L'une des personnes que nous étions en train d'interviewer a déployé un drapeau ukrainien près de l’ambassade de Russie", explique-t-il, "puis des policiers se sont approchés de nous et nous ont dit que l'ambassade les avait appelés et leur avait demandé de nous faire partir". M. Perl avait alors passé quelques heures au commissariat, où il avait été interrogé puis relâché, sans qu'aucune charge ne soit retenue cotre lui. Le journaliste travaille en ce moment pour le projet "Current Time", mené par Voice of America et Radio Free Europe. La Serbie, candidate depuis des années à l'Union européenne, a condamné l'agression russe de l'Ukraine aux Nations Unies, mais refuse depuis février 2022 d'appliquer des sanctions envers Moscou. Qui fournit la quasi totalité du gaz utilisé par Belgrade.