Un Norvégien-Indien recherché dans l'affaire des pagers explosifs du Hezbollah

La police norvégienne a lancé un mandat de recherche international pour Rinson Jose, un homme de 39 ans d'origine norvégienne et indienne, lié à la vente de pagers au groupe terroriste libanais Hezbollah. Ces appareils ont explosé la semaine dernière, causant de nombreuses victimes.

Jose a disparu lors d'un voyage professionnel aux États-Unis la semaine dernière. Il est le fondateur d'une entreprise bulgare qui aurait fait partie de la chaîne d'approvisionnement des pagers. "Le 25 septembre, le district de police d'Oslo a reçu un signalement de disparition en lien avec l'affaire des pagers," a déclaré la police d'Oslo dans un courriel adressé à Reuters. "Une enquête pour disparition a été ouverte, et nous avons émis un mandat de recherche international pour cette personne." Contacté par téléphone le mercredi 18 septembre, Jose a refusé de commenter l'affaire des pagers et a raccroché lorsqu'il a été interrogé sur l'entreprise bulgare. Il n'a pas répondu aux appels et messages ultérieurs. Son employeur norvégien, DN Media Group, a indiqué que Jose était parti pour une conférence à Boston le 17 septembre et que l'entreprise n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis le 18 septembre. Il travaille au département des ventes du groupe. Sur une période de deux jours la semaine dernière, des milliers de pagers et de talkies-walkies utilisés par des terroristes du Hezbollah ont explosé au Liban, faisant au moins 39 morts et des milliers de blessés. Ces attaques sont largement attribuées à Israël, qui n'a ni confirmé ni démenti son implication. La Bulgarie a enquêté sur le rôle de l'entreprise dans la fourniture des pagers piégés, mais n'a trouvé aucune preuve qu'ils aient été fabriqués ou exportés depuis le pays.