Un nouveau cas suspect de hantavirus détecté sur l’une des îles les plus isolées du monde

Les autorités sanitaires britanniques ont annoncé vendredi l’identification d’un nouveau cas suspect de hantavirus chez un ressortissant britannique se trouvant actuellement sur l’île de Tristan da Cunha, l’un des territoires habités les plus isolés de la planète, dans l’Atlantique Sud.

L’homme aurait voyagé à bord du navire de croisière de luxe MV Hondius, touché récemment par une épidémie du virus. Le bateau avait fait escale sur l’île le 15 avril dernier.

Tristan da Cunha, territoire britannique d’outre-mer peuplé d’environ 200 habitants, est située à mi-chemin entre l’Afrique du Sud et l’Amérique du Sud. L’île habitée la plus proche, Sainte-Hélène, se trouve à plus de 2.400 kilomètres et nécessite près de six jours de bateau pour être rejointe.

Selon les autorités locales, un habitant de l’île a déjà été hospitalisé tandis que son épouse a été placée à l’isolement par mesure de précaution. Quatre autres habitants ayant embarqué sur le navire en direction de Sainte-Hélène ont également été invités à s’isoler.

Cette nouvelle alerte ravive les inquiétudes autour de la souche « Andes » du hantavirus identifiée à bord du MV Hondius. Cette variante rare est l’une des seules formes connues du virus pouvant, dans certains cas exceptionnels, se transmettre d’un être humain à un autre.

Depuis le début de l’épidémie, trois personnes — un couple néerlandais et un ressortissant allemand — sont décédées après avoir été contaminées à bord du navire. Quatre autres cas confirmés, concernant deux Britanniques, un Néerlandais et un Suisse, sont actuellement pris en charge dans des hôpitaux aux Pays-Bas, en Afrique du Sud et en Suisse.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’un cinquième cas restait également suspect, sans compter celui désormais signalé à Tristan da Cunha. L’OMS doit publier une nouvelle mise à jour sur la situation plus tard vendredi.