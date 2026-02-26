UN Watch saisit l’ONU contre Francesca Albanese

L’ONG UN Watch a déposé une plainte officielle auprès du Comité de coordination des Nations unies visant Francesca Albanese, l’accusant de violations graves du Code de conduite onusien.

L’organisation affirme que sa requête s’appuie notamment sur des condamnations publiques émises par plusieurs États, dont la France, l’Allemagne, les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Lettonie, l’Estonie, la Hongrie et l’Argentine. Selon UN Watch, ces prises de position démontreraient un manquement aux standards d’impartialité et de professionnalisme exigés par l’ONU. L’ONG demande l’ouverture d’un examen formel de la situation. À ce stade, ni les Nations unies ni Francesca Albanese n’ont réagi publiquement à cette initiative.

La plainte déposée par l’ONG UN Watch contre Francesca Albanese s’appuie sur le Code de conduite des titulaires de mandat au titre des « procédures spéciales » du Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Ce texte encadre l’action des rapporteurs spéciaux et experts indépendants nommés par les Nations unies.

Adopté en 2007, ce code impose des obligations strictes d’indépendance, d’impartialité et d’objectivité. Les experts doivent agir sans subir d’influence politique, éviter tout conflit d’intérêts et fonder leurs déclarations sur des faits vérifiés. Ils sont également tenus d’employer un langage mesuré et respectueux, conforme aux standards diplomatiques internationaux.