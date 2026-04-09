Une délégation iranienne attendue au Pakistan pour négocier un accord de cessez-le-feu durable

Une délégation iranienne doit arriver jeudi soir à Islamabad afin de participer à des discussions visant à conclure un cessez-le-feu durable avec les États-Unis et Israël, a annoncé l’ambassadeur d’Iran au Pakistan, Reza Amiri Moghadam. Selon ce dernier, les discussions, conduites par le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, devraient s’appuyer sur une proposition iranienne en dix points.

De son côté, Donald Trump a réaffirmé la position de fermeté de Washington, indiquant que les forces américaines resteraient déployées autour de l’Iran jusqu’à la conclusion d’un accord global, et qu’une reprise des hostilités resterait possible en cas de non-respect de celui-ci. Le président américain a réaffirmé que la non-nucléarisation de la République islamique et la libre circulation du détroit d'Ormuz seraient des points non négociables de l'accord de cessez-le-feu.

Les négociations qui débuteront en face à face samedi seront dirigées par le vice-président américain JD Vance, accompagné de Jared Kushner et Steve Witkoff. Les Etats-Unis considèrent la remise par l'Iran de son uranium enrichi et la libre circulation du détroit d'Ormuz comme deux points non négociables d'un futur accord de cessez-le-feu. Viennent ensuite l'arrêt de son programmes de missiles balistiques et l'arrêt de tout soutien aux groupes terroristes de la région.

Donald Trump a réaffirmé la position de fermeté de Washington, indiquant que les forces américaines resteraient déployées autour de l’Iran jusqu’à la conclusion d’un accord global, et qu’une reprise des hostilités resterait possible en cas de non-respect de celui-ci. Le président américain a réaffirmé que la non-nucléarisation de la République islamique et la libre circulation du détroit d'Ormuz seraient des points non négociables de l'accord de cessez-le-feu.

Sur le terrain, l’incertitude quant au respect par l'Iran de ses engagements concernant la réouverture du détroit d'Ormuz négociée en échange d'une trêve de deux semaines demeure. L’agence iranienne ISNA rapporte que la marine des Corps des Gardiens de la révolution islamique a publié de nouveaux itinéraires de navigation dans le détroit d’Ormuz pour aider les navires à éviter les zones minées. Les intentions de l’Iran concernant la liberté de navigation dans ce passage stratégique restent toutefois floues, certains évoquant la possibilité d’instaurer un système de péage controversé.