"Une profanation du nom de Dieu" : plus de 150 responsables juifs condamnent la destruction d’une statue de Jésus au Liban

Plus de 150 responsables juifs ont signé une lettre condamnant fermement la destruction d’une statue de Jésus par un soldat de Tsahal dans le sud du Liban, qualifiant cet acte de « profanation du nom de Dieu » (« Hillul Hashem »). L’incident, survenu dans le village chrétien de Debel et relayé par une vidéo devenue virale, a suscité une onde de choc bien au-delà d’Israël.

Dans leur déclaration, les signataires — issus des courants orthodoxe, conservateur et réformé — dénoncent une « trahison ignoble des valeurs juives » et un affront aux communautés chrétiennes du Moyen-Orient comme du monde entier. « En tant que juifs, nous savons ce que signifie voir nos lieux saints profanés », rappellent-ils, invoquant les principes fondamentaux de la Torah appelant au respect de l’autre et à la justice, y compris en temps de guerre.

Les auteurs de la lettre soulignent que cet acte ne reflète en rien les valeurs de la majorité des Israéliens. Ils saluent d’ailleurs la condamnation rapide de l’incident par les autorités israéliennes, y compris par le Premier ministre, ainsi que par la hiérarchie militaire, qui a jugé le comportement du soldat « totalement incompatible » avec les standards attendus.

Au-delà de la condamnation, les responsables juifs ont adressé des excuses explicites à la communauté chrétienne. « Nous renouvelons notre engagement à défendre la sainteté de tous les lieux et symboles religieux », écrivent-ils, insistant sur la nécessité de préserver des relations interreligieuses déjà fragiles dans un contexte régional tendu.

Le texte met également en lumière l’importance du soutien de millions de chrétiens à Israël, appelant à une meilleure reconnaissance de cette solidarité au sein de la société israélienne. Initiée par l’organisation Israel365 Action, cette prise de position collective se veut un rappel : même en temps de guerre, les principes moraux et le respect du sacré doivent demeurer intangibles.