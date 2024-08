Vague d'immigration record en Israël : 200 Nord-Américains posent leurs valises malgré les tensions

Israël accueille aujourd'hui le plus grand nombre d'immigrants en une seule journée cette année. Deux cents Nord-Américains ont atterri à l'aéroport Ben Gourion sur cinq vols groupés, marquant ainsi un tournant dans l'histoire récente de l'immigration juive vers Israël.

Cette opération d'envergure, orchestrée par l'organisation Nefesh B'Nefesh en partenariat avec le ministère de l'Aliyah et de l'Intégration, l'Agence juive pour Israël et le Fonds national juif, s'inscrit dans une dynamique plus large. Entre le 20 et le 28 août, ce ne sont pas moins de 600 immigrants qui rejoindront la terre promise, en provenance de divers États américains et du Canada.

Le ministre de l'Alyah et de l'Intégration, Ofir Sofer, présent pour accueillir les nouveaux arrivants, a souligné l'importance symbolique de cet événement : "Nous assistons à une augmentation impressionnante de l'alyah du monde entier, malgré cette période complexe de conflit au nord et au sud. Cela témoigne de l'engagement indéfectible envers l'État d'Israël." Le rabbin Yehoshua Fass, co-fondateur et directeur exécutif de Nefesh B'Nefesh, a quant à lui mis en avant la dimension universelle de ce mouvement : "Cet afflux remarquable souligne non seulement leur engagement inébranlable envers l'État d'Israël, mais aussi l'esprit incomparable et le lien indestructible du peuple juif du monde entier avec l'État d'Israël." Cette vague d'immigration intervient dans un contexte géopolitique tendu, alors qu'Israël fait face à des menaces multiples à ses frontières. Pourtant, loin de décourager les candidats à l'alyah, ces défis semblent au contraire renforcer leur détermination à participer à l'aventure sioniste. L'arrivée massive de ces nouveaux immigrants, issus de milieux divers et de différentes régions d'Amérique du Nord, témoigne de la vitalité du projet israélien et de son pouvoir d'attraction persistant au sein de la diaspora juive. Alors que le pays se prépare à accueillir ces centaines de nouveaux visages, l'émotion est palpable à l'aéroport Ben Gourion. Pour beaucoup, c'est le début d'une nouvelle vie, chargée d'espoir mais aussi de défis. Pour Israël, c'est la promesse d'un renforcement démographique et culturel, à l'heure où le pays a plus que jamais besoin de soutien et de renouveau.