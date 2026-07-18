Venezuela : le bilan du double séisme dépasse les 5000 morts

Le bilan du double séisme qui a frappé le Venezuela le 24 juin continue de s'alourdir. Les autorités font désormais état d'au moins 5 069 morts, selon un nouveau bilan provisoire annoncé par le président du Parlement, Jorge Rodriguez.

Les deux tremblements de terre, de magnitude 7,2 et 7,5, se sont produits à seulement 39 secondes d'intervalle, dévastant le nord du pays, en particulier l'État de La Guaira, situé à proximité de Caracas.

Le nombre de blessés demeure inchangé à 16 740, tandis que les autorités n'ont toujours pas communiqué de chiffre officiel concernant les personnes disparues. Peu après la catastrophe, l'ONU estimait que leur nombre pourrait atteindre 50 000, même si certaines projections évoquent désormais un bilan plus proche de 10 000 disparus.

À La Guaira, près de 20 000 sinistrés vivent toujours dans des camps de fortune installés dans des stades, sur des places publiques ou le long des routes. Les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres.

Selon les chiffres officiels, plus de 850 immeubles ont été endommagés, dont 190 se sont totalement effondrés, alors que les secours continuent de fouiller les zones les plus durement touchées.