Benjamin Netanyahou à la délégation israélienne au Venezuela : "Vous restaurez les ruines et les relations"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est entretenu jeudi avec le commandant de la délégation israélienne envoyée au Venezuela après le séisme, le général de brigade Elad Edri, également commandant du Commandement du front intérieur, ainsi qu’avec Yoad Magen, ambassadeur désigné d’Israël au Mexique.

Déployée depuis dix jours dans plusieurs régions touchées par le tremblement de terre, la délégation israélienne participe à la phase de reconstruction, notamment par l’évaluation, le tri et la classification des bâtiments endommagés. Elle mène également d’autres actions d’assistance sur le terrain, en coordination avec les autorités locales.

À la suite d’échanges avec le ministre vénézuélien des Infrastructures et son équipe, les membres de la délégation ont élaboré un plan national de reconstruction. Celui-ci a été présenté à la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui l’a approuvé, selon le communiqué du Bureau du Premier ministre.

Lors de son échange avec les responsables de la mission, Benjamin Netanyahou a salué une opération à la fois humanitaire et diplomatique. "Vous faites quelque chose d’unique : vous restaurez les ruines, et vous restaurez aussi les relations", a-t-il déclaré. Le Premier ministre a estimé que la délégation montrait "le vrai visage de l’État d’Israël" au peuple et au gouvernement vénézuéliens.

Netanyahou a rappelé que les missions israéliennes de secours et d’aide étaient intervenues dans de nombreux pays, mais a souligné le caractère particulier de cette opération, menée dans un pays ayant rompu ses relations avec Israël il y a près de vingt ans. "Nous n’avons pas posé de questions sur qui ou quoi. Nous avons demandé : que faut-il faire pour aider ?", a-t-il affirmé.

Le chef du gouvernement a également évoqué l’expérience acquise par Israël dans la gestion des destructions provoquées par les tirs de missiles ennemis, affirmant que les équipes israéliennes comptaient parmi les meilleures au monde dans ce domaine. Mais il a insisté sur la portée humaine et diplomatique de la mission, qu’il juge "non moins importante" que l’aide technique apportée sur place.

De son côté, le général de brigade Elad Edri a expliqué que la délégation était arrivée au Venezuela à la demande du gouvernement local, afin d’aider aux efforts de reconstruction après le séisme. Selon lui, la mission, d’abord centrée sur l’examen technique des bâtiments, s’est rapidement élargie à la préparation d’un plan national destiné à organiser l’évacuation des structures détruites, leur démolition, la gestion des débris et le retour progressif à une forme de normalité.

La délégation compte plus de trente personnes issues du ministère israélien des Affaires étrangères, du Commandement du front intérieur et d’autres organismes de Tsahal. Ses membres travaillent jour et nuit avec le gouvernement vénézuélien et le ministère des Infrastructures, a précisé Edri.

Le commandant de la mission a également souligné les liens établis avec la communauté juive locale, qu’il a décrite comme "très sioniste et très chaleureuse". Il a ajouté que l’accueil réservé à la délégation, aussi bien par les responsables officiels que par la population, était positif. "Nous sommes très fiers de représenter ici l’État d’Israël, avec les symboles de l’État sur nos vêtements, et d’accomplir cette mission importante", a-t-il déclaré.