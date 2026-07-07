Venezuela : ZAKA poursuit sa course contre la montre dans les décombres

Les volontaires de l’unité internationale de ZAKA poursuivent leurs opérations dans les zones sinistrées du Venezuela, frappé par de puissants séismes qui ont provoqué d’importants dégâts et laissé de nombreuses familles dans l’attente de nouvelles de leurs proches.

La délégation israélienne, composée d’ingénieurs, de spécialistes du sauvetage, de secouristes, de paramédicaux et de personnels logistiques, travaille aux côtés des services d’urgence locaux et d’équipes de secours internationales. Leur mission porte à la fois sur les recherches de survivants, l’évaluation des structures endommagées et les opérations de secours dans les zones les plus touchées.

Alors que les chances de retrouver des survivants diminuent au fil des heures, les équipes affirment poursuivre leurs efforts partout où demeure une possibilité de sauver des vies. Dans les secteurs où il n’existe plus d’espoir de retrouver des personnes vivantes, les volontaires se consacrent à la localisation et à la récupération des victimes, dans le respect de leur dignité.

Les opérations se déroulent dans des conditions particulièrement difficiles, à l’intérieur de bâtiments effondrés ou instables, nécessitant une coordination étroite avec les forces de secours présentes sur le terrain.

"Nous avons immédiatement commencé une activité opérationnelle qui s’est poursuivie pendant de nombreuses heures sur deux sites sinistrés distincts", a déclaré Nachman Diksztejn, commandant de ZAKA Europe et chef de la délégation. Il a précisé que les volontaires travaillaient en coopération avec des équipes de secours colombiennes et les forces locales, notamment pour élaborer des plans de sauvetage, évaluer les structures effondrées et coordonner les opérations sur le terrain.

"Tant qu’il restera la moindre chance de retrouver des survivants, nous continuerons à chercher sans abandonner", a-t-il ajouté. "Dans les endroits où il n’y a plus d’espoir de retrouver quelqu’un en vie, nous travaillons avec les autorités locales afin de récupérer les victimes avec dignité."

Guy Mansour, commandant de terrain de la délégation et spécialiste du sauvetage en zone de catastrophe, a souligné la complexité de la mission. "Chaque entrée dans un bâtiment endommagé nécessite une évaluation professionnelle des risques, une coordination complète avec toutes les agences impliquées et une prise de décision rapide sur le terrain", a-t-il expliqué.

Selon lui, l’expérience acquise par les équipes de ZAKA en Israël et lors de catastrophes à travers le monde permet d’aider les autorités locales à prendre des décisions cruciales et à organiser les opérations de recherche.

Haim Weingarten, directeur adjoint des opérations de ZAKA, a estimé que la délégation représentait "à la fois l’État d’Israël et les valeurs de compassion, de dignité et de professionnalisme" de l’organisation. Il a ajouté que les volontaires continuaient de travailler jour et nuit aux côtés des équipes locales et internationales, avec l’objectif de fournir toute l’assistance nécessaire jusqu’à la fin de la mission.