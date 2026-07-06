Israël élargit sa mission d’aide à la reconstruction au Venezuela

La mission d'aide israélienne déployée au Venezuela après le récent séisme voit son rôle renforcé. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que, à la demande du gouvernement vénézuélien, Israël contribuera également à l'élaboration d'un plan national de réhabilitation des sites touchés par la catastrophe.

En plus des dizaines d'experts déjà présents sur le terrain, une équipe supplémentaire d'une vingtaine de spécialistes a été constituée en Israël. Celle-ci analyse en temps réel les informations recueillies sur place afin d'appuyer la préparation du plan de reconstruction.

Selon les autorités israéliennes, ce plan a été présenté mardi au ministre vénézuélien des Infrastructures et doit être soumis dans les prochains jours au président par intérim du Venezuela.

La délégation israélienne, composée de représentants du ministère des Affaires étrangères, du Commandement du Front intérieur de Tsahal et de l'Autorité nationale de gestion des situations d'urgence (NEMA), poursuit ses opérations aux côtés des autorités locales.

Les équipes procèdent actuellement à l'évaluation des bâtiments endommagés afin de déterminer ceux pouvant être réhabilités et de permettre, à terme, le retour des habitants évacués dans leurs logements.

Le ministère souligne que la mission bénéficie d'une importante couverture médiatique au Venezuela et suscite l'intérêt des plus hauts responsables du pays.