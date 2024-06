Vienne classée ville la plus agréable à vivre au monde, tandis que Tel-Aviv dégringole à la 112ème place

Selon une nouvelle étude, Vienne conserve sa position de ville la plus agréable à vivre au monde pour la troisième année consécutive, tandis que Tel-Aviv en Israël voit son classement chuter considérablement. Le classement annuel de l'Economist place à nouveau la capitale autrichienne en tête, suivie de Copenhague au Danemark et de Zurich en Suisse. Les villes de Melbourne en Australie et Calgary au Canada complètent le top 5 de l'Indice mondial de qualité de vie établi par l'Economist Intelligence Unit (EIU).

D'après l'EIU, l'Europe occidentale demeure la région offrant la meilleure qualité de vie, malgré une baisse des scores de stabilité due à l'augmentation des manifestations sur divers sujets. Ces mouvements de protestation concernent notamment la montée de l'extrême droite, la politique agricole de l'UE et les questions d'immigration. Vienne obtient des scores parfaits en termes de stabilité, de soins de santé, d'éducation et d'infrastructures.

Globalement, la qualité de vie dans le monde a légèrement progressé au cours de l'année écoulée. Cependant, cette amélioration reste marginale, freinée par les conflits géopolitiques, les troubles civils et une crise du logement dans de nombreuses villes, sur fond d'inflation. Tel-Aviv connaît la plus forte baisse du classement, perdant 20 places pour se retrouver en 112ème position.