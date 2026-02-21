Vladimir Poutine approuve une loi permettant au Service fédéral de sécurité de couper l’accès à Internet

Le président russe Vladimir Putin a signé une nouvelle loi autorisant le Service fédéral de sécurité (FSB) à ordonner aux opérateurs télécoms de suspendre l’accès à Internet et aux communications téléphoniques pour certains utilisateurs. Le texte, adopté mardi par la Douma, la chambre basse du Parlement russe, a été promulgué dans la foulée par le chef du Kremlin.

Selon l’agence officielle TASS, les entreprises de télécommunications sont désormais légalement tenues de se conformer aux instructions du FSB. La législation s’applique également aux territoires ukrainiens occupés par la Russie, élargissant ainsi le champ d’action des autorités de sécurité dans les zones sous contrôle de Moscou.

Cette mesure renforce considérablement les pouvoirs des services de sécurité russes en matière de contrôle des communications. Si les autorités présentent ce dispositif comme un outil de lutte contre les menaces à la sécurité nationale, les organisations de défense des libertés numériques et des droits humains redoutent une nouvelle restriction des libertés civiles.

La Russie a déjà adopté ces dernières années plusieurs textes visant à encadrer strictement l’espace numérique, notamment par le biais de lois sur la « souveraineté numérique » et le contrôle des contenus en ligne. La possibilité pour le FSB de couper directement l’accès aux réseaux marque toutefois une étape supplémentaire dans la centralisation du contrôle étatique sur l’information et les communications.

Cette évolution intervient dans un contexte de guerre prolongée en Ukraine et de durcissement du climat politique intérieur, où les autorités multiplient les mesures de surveillance et de répression à l’encontre des opposants et des voix critiques.