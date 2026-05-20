Vladimir Poutine et Xi Jinping affichent leur unité face à un monde « chaotique »

Vladimir Poutine et Xi Jinping ont affiché leur proximité lors d’une rencontre largement relayée par les médias russes, alors que Moscou et Pékin cherchent à consolider leur partenariat stratégique face aux crises internationales.

Le président russe a qualifié son homologue chinois de « cher ami », allant jusqu’à citer un proverbe chinois : « Nous ne nous sommes pas vus depuis un jour, mais on dirait que trois automnes sont passés. » Une manière d’insister sur la solidité personnelle et politique du lien entre les deux dirigeants.

Vladimir Poutine a salué des relations russo-chinoises à un « niveau sans précédent ». Il a affirmé que le commerce entre la Russie et la Chine avait été multiplié par 30 en 25 ans, tout en présentant Moscou comme un fournisseur d’énergie fiable, notamment dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

Le dirigeant russe a également mis en avant le traité de bon voisinage signé entre les deux pays, qu’il considère comme le socle de leur coopération bilatérale. Il a par ailleurs invité Xi Jinping à se rendre en Russie en 2027.

De son côté, Xi Jinping a estimé que les relations entre Moscou et Pékin apportaient « prévisibilité et stabilité » dans un monde qu’il a décrit comme chaotique. Selon lui, les deux puissances définissent ensemble l’avenir de leur partenariat sur la base du respect mutuel et font preuve de « courage » dans la défense de la justice internationale.