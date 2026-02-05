Vladimir Poutine ouvert à un échange "sérieux" avec Emmanuel Macron

Le président russe Vladimir Poutine se dit disposé à échanger avec son homologue français Emmanuel Macron, à condition que la discussion soit « sérieuse ». C’est ce qu’a assuré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, tout en fustigeant les récentes déclarations du chef de l’État français sur une possible reprise du dialogue avec Moscou.

Dans un entretien accordé au média russe RT, Lavrov a affirmé que le Kremlin restait ouvert à toute initiative directe. « S’il veut parler, et parler sérieusement de quelque chose, qu’il appelle. Poutine décroche toujours le téléphone. Il écoute toutes les propositions », a-t-il déclaré, laissant entendre que la balle serait désormais dans le camp de Paris.

Le chef de la diplomatie russe a toutefois adopté un ton particulièrement critique à l’égard d’Emmanuel Macron. Il a qualifié de « diplomatie pathétique » les propos du président français, rappelant qu’il avait évoqué, il y a environ deux semaines, la possibilité d’appeler Vladimir Poutine « un jour ». Selon Lavrov, ce type de déclaration publique ne constitue pas une démarche crédible pour relancer un dialogue au plus haut niveau.

Ces échanges verbaux interviennent dans un contexte de relations extrêmement tendues entre la Russie et les pays occidentaux, sur fond de guerre en Ukraine et de rupture quasi totale des canaux politiques traditionnels entre Moscou et plusieurs capitales européennes.

Si Paris affirme régulièrement vouloir maintenir des lignes de communication ouvertes afin d’éviter toute escalade incontrôlée, Moscou insiste, de son côté, sur la nécessité de discussions directes, discrètes et substantielles, loin des annonces médiatiques.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’indique qu’un appel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine soit imminent. Les déclarations de Sergueï Lavrov semblent toutefois viser à rappeler que le Kremlin se dit prêt au dialogue, tout en posant ses conditions et en critiquant la méthode française.