Vladimir Poutine reçoit le président des Émirats arabes unis

Accueillant le chef de l’État émirati à Moscou, Vladimir Poutine a salué le rôle joué par les Émirats arabes unis dans l’organisation de pourparlers trilatéraux réunissant Ukrainiens, Russes et Américains. « Nous vous sommes personnellement reconnaissants d’avoir assuré, à Abou Dabi la semaine dernière, la tenue de pourparlers trilatéraux », a-t-il déclaré lors d’une rencontre retransmise par la télévision russe.

Les premières négociations directes connues entre les trois parties se sont tenues vendredi et samedi derniers dans la capitale fédérale des Émirats. Une nouvelle session est attendue dimanche, avec une possible participation américaine, selon le secrétaire d’État des États-Unis Marco Rubio.

Le président russe était entouré d’une délégation de haut niveau comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l’émissaire économique du Kremlin Kirill Dmitriev et la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabioullina. Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, allié fidèle du Kremlin, participait également à la rencontre.

De son côté, Mohammed ben Zayed a réaffirmé le soutien des Émirats au « dialogue constructif » et aux efforts diplomatiques, rappelant le rôle de médiation joué par son pays dans les échanges de prisonniers entre Moscou et Kiev. À ce stade, ces échanges de prisonniers et de dépouilles constituent les seuls résultats concrets des négociations entre la Russie et l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe en février 2022.

Le Kremlin a par ailleurs souligné l’importance stratégique des Émirats arabes unis, qualifiés de principal partenaire commercial de la Russie dans le monde arabe. Les deux pays coopèrent étroitement sur le plan énergétique, notamment au sein de OPEP+, qui regroupe les principaux États exportateurs de pétrole.