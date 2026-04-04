Volodymyr Zelensky à Istanbul pour renforcer la coopération sécuritaire avec Erdogan

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé samedi à Istanbul pour une rencontre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, dans un contexte de tensions régionales accrues et de recomposition des équilibres sécuritaires.

Selon la présidence ukrainienne, cette visite vise à approfondir le partenariat entre Kiev et Ankara, notamment en matière de défense et de sécurité. « Nous travaillons au renforcement de notre partenariat pour assurer la protection réelle des vies humaines, faire avancer la stabilité et garantir la sécurité », a déclaré Volodymyr Zelensky, soulignant également l’importance d’une coopération élargie, tant en Europe qu’au Moyen-Orient.

Les discussions ne devraient pas se limiter aux systèmes d’interception de drones, mais porter plus largement sur la coopération sécuritaire. L’Ukraine entend notamment mettre en avant son expérience dans la lutte contre les drones de conception iranienne, utilisés par la Russie dans le conflit en Ukraine et désormais au cœur des préoccupations des pays du Golfe visés par Téhéran.

À Istanbul, d’importantes mesures de sécurité ont été déployées autour du palais de Dolmabahçe, siège de la présidence turque, où doivent se tenir les entretiens. Cette rencontre intervient dans un contexte diplomatique dense pour Ankara, qui tente de maintenir un rôle d’équilibre entre plusieurs acteurs clés.

La veille, Recep Tayyip Erdogan s’est entretenu avec le président russe Vladimir Putin. Les deux dirigeants ont évoqué la situation au Moyen-Orient, appelant à un cessez-le-feu, ainsi que les enjeux sécuritaires en mer Noire. Moscou accuse notamment Kiev de cibler des infrastructures énergétiques stratégiques reliant la Russie à la Turquie.

Dans ce contexte, la visite de Volodymyr Zelensky à Istanbul illustre la volonté de l’Ukraine de s’inscrire dans les dynamiques sécuritaires régionales, tout en renforçant ses alliances face aux défis communs.