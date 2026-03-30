Volodymyr Zelensky vante le succès de sa tournée au Moyen-Orient et annonce des accords sécuritaires

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué le succès de sa récente tournée au Moyen-Orient, annonçant la conclusion et la négociation de plusieurs accords de coopération sécuritaire avec des pays de la région.

De retour à Kiev, le chef de l’État ukrainien a évoqué des accords « historiques » conclus notamment avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Il a également indiqué que des discussions étaient en cours avec la Jordanie et le Koweït, tandis que le Bahreïn et Oman ont exprimé leur intérêt pour une coopération renforcée.

Cette tournée visait notamment à proposer l’expertise ukrainienne acquise dans la guerre contre la Russie, en particulier dans la lutte contre les drones d’origine iranienne. Depuis l’invasion russe de février 2022, ces appareils ont été largement utilisés contre l’Ukraine, permettant à Kiev de développer des compétences spécifiques dans les domaines de la défense aérienne et de la guerre technologique.

« Nous exportons nos systèmes de défense, les compétences de nos soldats et le savoir-faire de notre État », a déclaré Volodymyr Zelensky, soulignant le caractère concret de ces partenariats. Les discussions portent notamment sur la défense aérienne, la production militaire et la coopération énergétique.

Le président ukrainien a également abordé la question des approvisionnements en diesel, essentiels à la fois pour l’effort de guerre et pour le secteur agricole ukrainien.

Selon lui, cette tournée a révélé un « grand respect » pour l’Ukraine dans la région, ainsi qu’une volonté partagée de coopérer face aux défis sécuritaires. « La sécurité et le rétablissement de la stabilité sont les priorités pour tous », a-t-il conclu.